أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الليبي، بعد غد السبت، بمدينة بنغازي، وذلك لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

وكان البرلمان التركي، وافق اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة التركية لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة فايز السراج في طرابلس.

وأعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".