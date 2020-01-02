 السبت.. مجلس النواب الليبي يناقش تداعيات التدخل التركي في ليبيا - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2020 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

السبت.. مجلس النواب الليبي يناقش تداعيات التدخل التركي في ليبيا

مروة محمد:
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 7:51 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 7:51 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الليبي، بعد غد السبت، بمدينة بنغازي، وذلك لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

وكان البرلمان التركي، وافق اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة التركية لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة فايز السراج في طرابلس.

وأعلن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنه "تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك