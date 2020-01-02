وزير النقل: نخطط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل

أجرى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، جولة تفقدية، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا بتكلفة حوالي 4.5 مليار جنيه.

وقال الوزير إن الوزارة خططت لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها 38 كوبريا، ليصل إجمالي الكباري على النيل إلى 59 كوبريا، تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل هي (تحيا مصر - طلخا الجديد - بنها الجديد - الخطاطبة - بني مزار - طما - جرجا)، وجاري تنفيذ 8 محاور هي (حلوان - عدلي منصور - سمالوط - ديروط - قوص - كلابشة - دراو - بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتي تضم 6 محاور (شبراخيت - سمنود - عمروس - الفشن - منفلوط - أبو تيج).

وبدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 4.5 كيلومتر وعرضه 30 مترا بواقع 3 حارات في كل اتجاه ويتكون من 4 كباري رئيسية.

وأشار الوزير إلى أن المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق (أسوان- برانيس) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة - أسوان)، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة - أسوان) والربط على طريق (أسوان - أبو سمبل)، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كل الأعمال خلال عامين.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذي تبلغ تكلفته 1.050 مليار جنيه، وأعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه.