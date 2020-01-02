ظهور انفلونزا الطيور في مزارع للديكة الرومية في شرق بولندا

وارسو (رويترز)

قالت السلطات يوم الأربعاء إنه تم رصد انفلونزا الطيور في مزارع للديكة الرومية في شرق بولندا، وذكرت وسائل اعلام محلية أن ظهور المرض قد يتطلب ذبح ما يصل إلى 40 ألف طائر.

ووفقا لبيانات من مكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) فإن بولندا هي أكبر منتج للدواجن في أوروبا، ولم تظهر فيها حالات لأنفلونزا الطيور منذ 2017.

وقال أندريه دانيلاك رئيس الجمعية البولندية لمربي ومنتجي الدواجن إن ثلاث مزارع ربما تكون تأثرت وإن ما يصل إلى 350 ألف طائر عرضة لخطر الإصابة بالمرض في دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات.