رئيس البرلمان العربي يرفض القرار التركي بالتدخل العسكري في ليبيا

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أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي اليوم الخميس، بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، مشددا علي أن هذا القرار يُعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي نصت علي حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان العربي إدانته بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبرا أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويُعد تهديدا مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحمّل رئيس البرلمان العربي الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلي دولة ليبيا، مُنبها إلي خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً علي أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي، دعما لطرف علي حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل.