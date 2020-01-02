جميلة عوض وإنجي وجدان أعضاء لجنة تحكيم أفلام الطلبة بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»

أعلن مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" عن تفاصيل مسابقة أفلام الطلبة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة والتى تقام ضمن فعاليات الدورة السادسة، خلال الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى.

وتتكون لجنة التحكيم من الممثلة والمخرجة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة إنجى وجدان، والمنتج معتز عبد الوهاب.

أما عن الأفلام المشاركة فلقد اختارت إدارة المهرجان عشرة أفلام، وهى فيلم التحريك "عادى" من إخراج رقية سيد، يمثل جامعة حلوان ومدته دقيقتان، والوثائقى "سكن" من إخراج عبير كمال، يمثل جامعة عين شمس، ومدته 10 دقائق، وفيلم "أذرع وأقدام وروؤس"، من إخراج سهيلة محمد، ويمثل جامعة

MSA ومدته 6 دقائق، والفيلم الوثائقى "نعومة من حديد"، من إخراج مريم محى، ويمثل جامعة مصر الدولية، ومدته 8 دقائق.

القائمة ضمت أيضا فيلم "باستا" للمخرج عبدالرحمن حماد، وهو روائى يمثل الجامعة الفرنسية، ومدته 5 دقائق، فيلم "غراب البين" من إخراج أحمد دحروج، يمثل المعهد العالى للسينما، ومدته 10 دقائق، فيلم "رنين" من إخراج مصطفى علاء، يمثل الأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام، وهو روائى مدته 6 دقائق، فيلم "أونيرو" من إخراج فرح حفنى، يمثل جامعة مصر الدولية، وهو وثائقى مدته 10 دقائق، فيلم "الرحلة" من إخراج هشام عبدالله، يمثل جامعة MSA ومدته 18 دقيقة، بالإضافة إلى فيلم التحريك "إعادة تدوير"، من إخراج محمد بدر، بجامعة فاروس ومدته 4 دقائق.