أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن الفريق يستحق الفوز الذي حققه اليوم، الخميس، على حساب بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عبر قناة «أون سبورت»: «الفترة الأخيرة نظهر بشكل جيد وكنا نحتاج لفوز لأن اللاعبون يقدمون أداءً مميزًا ويستحقون ذلك».

وأضاف المدير الفني للحدود: «3 نقاط هامة للغاية تدفعنا 3 مراكز في جدول المسابقة ونسعى للاستمرار في هذه النتائج الإيجابية، هذا الفوز الأول على ملعبنا بعد مباراة الكأس وهذا الأمر كان يمثل أزمة بالنسبة لنا».

وتابع:«استطاع اللاعبون تتويج مجهودهم بهدف شرويدة، لا أحب أن أقول أني ألعب بطريقة دفاعية ولكنه تنظيم دفاعي جيد».

وأوضح: «نواجه فريق كبير ولديه العديد من اللاعبين الجيدين قادرين على صنع الفارق في أي لحظة، لعبنا بطريقة «4-3-3» إلى أن سجلنا الهدف، بعد ذلك توقعت أن الخصم سيهاجم فغيرت الطريقة إلى 3-5-2».

في سياق متصل انتقد العشري حكم مباراة اليوم، حيث قال: «شاهدنا الأخطاء التحكيمية، لنا هدف شرعي 100%، ولكني نفذت عقوبة الإيقاف خلال مباراة إنبي ولا أعلم هل نتحدث أو نصمت أمام هذه الأخطاء».

بهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 14 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس.