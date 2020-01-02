العناني: تخفيض 50% على أسعار تذاكر الأجانب بالمتاحف المفتوحة في قنا والأقصر وأسوان

• والبدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار





ناقش الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، عددا من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، وذلك في إطار حركة تنشيط السياحة الثقافية، ولتشجيع البرامج السياحية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف.

واتخذ العناني -خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأولى بعد دمج الوزارتين، اليوم الخميس- عددا من القرارات لدعم وتشجيع البرامج السياحية في الصعيد، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، فقرر لأول مرة تخفيض بنسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة، وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعرا موحدا، وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة.

كما قرر مجلس الإدارة أيضا في جلسته، فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الأثرية بمتحف آثار الغردقة في محافظة البحر الأحمر، والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة؛ مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحية.

واتخذ الوزير قرارا بالبدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار؛ مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول؛ مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وجاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.