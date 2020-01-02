الباكستانيون يستعينون بمنقيات الهواء لمواصلة العيش تحت السحابة السوداء

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منذ ابتكر منقية الهواء خاصته الجديدة لم يتوقف هاتف حسن زيدي، عن الرنين من قبل الزبائن المتعطشين لبعض الهواء النظيف بباكستان الذي يعد تلوث الهواء فيها سببًا طبيعيًا للوفاة.

ويقول "حسن" المهندس الشاب لفرانس 24 أنه تمكن من بيع 500 من منقياته منزلية الصنع التي لا يتجاوز ثمنها 103 دولارات والتي هي أرخص من المنقيات العادية بـ80%.

ويضيف زيدى أن قلة موارد التصنيع وقلة العمال لديه حالت دون تمكنه من ملاحقة الطلبات المتزايدة الأسابيع الماضية.

"لم تعد المنقيات مجرد رفاهية بل هي أساس للحياة" يقول ساديا خان مدير شركة أوتوسوفت دايناميكس التى تم تزويدها بعشرات من منقيات المهندس حسن ليستطيع موظفوها الــ100 التنفس أثناء فترة العمل.

وساءت حالة المناخ الباكستاني بشدة خلال الـ5 سنوات الماضية بسبب استخدام الديزل سيئ الدخان وحرق قش الأرز بموسم الحصاد مع درجات حرارة منخفضة فى الشتاء ما أدي لتكون سحابة سوداء فوق ولايات من باكستان.

وفى عام 2015 وقعت 135 ألف حالة وفاة بسبب تلوث الجو وفقا لصحيفة ذا لانست العلمية.

وفى مدينة لاهور الحدودية مع الهند وقع أسوأ ما في التلوث المناخي حيث تخطت نسبة الجزيئات الدقيقة 200 مايكروجرام بالسنتيمتر المكعب من الهواء ما أدى لإغلاق المدارس منذ شهر مع العلم أن تلك الجزيئات تتسرب للدم والجهاز التنفسى محدثة مشاكل متنوعة.

وبحسب موقع إير فيجوال لمراقبة تلوث المناخ العالمي تصنف باكستان من أسوأ الدول مناخًا ومدينة لاهور بين أكثر 10 مدن تعرضا للسحابة السوداء.

ومن جانبه نفى تانفير وريج مدير وكالة البيئة بولاية بنجاب مزاعم المنظمات البيئية بخصوص مدينة لاهور، قائلا إن تلك التكهنات غير مبنية على حقائق.

ويتزايد وعي الباكستانيين بالمناخ جراء ما يعانونه من أزمة حيث يقول يان بكوليت مدير موقع إير فيجوال إن أعداد الباكستانيين المشاركين بالموقع تزايد 10 أضعاف خلال العام الحالى وحده.

وبسبب تقاعص الحكومة عن متابعة تلوث المناخ أخذ الشعب زمام المبادرة ففي عام 2016 أنشأ عبيد عمر موقع باكستان إير كواليتى لمتابعة ورصد معطيات التلوث كل عام.

وبحسب الموقع لم تشهد مدينة لاهور أكثر من 10 ساعات نقية الهواء خلال عام 2019.

وأضاف الموقع أن المدينة شهدت 223 يوما يصنفون كأيام مناخ سيئ أو خطير بمعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي تحرك قانوني رفع المحامي البيئي أحمد رافع علم قضية بالنيابة عن ابنته وفتاتين أخريتين ضد إدارة ولاية بنجاب متهما إيها بالتقاعص حيال التلوث المناخى.

وتقول إيزا عمر مديرة موقع إنتيرورسورس لبيع أقنعة الغاز إن الأمر جنونى فمقارنة ببيع عشرات الأقنعة العام الماضى فقد نفدت مبيعات الموقع بأول شهرين بالعام الحالى ونفدت كل البضاعة فى الوقت الحالى بسبب الطلب المرتفع.

وفى ركن آخر من لاهور قام بعض النشطاء البيئيون بتصميم منقية هواء بارتفاع 8 أمتار فى محاولة من تخفيف تأثير السحابة السوداء وتقول عنها مريم سيد إحدى المصممات: "أظنها ستقلل من المشكلة ولكنها لم تغير كامل الأمر بالطبع".

https://www.france24.com/en/20191230-with-purifiers-and-lawsuits-pakistanis-fight-back-against-smog