أمريكا وبريطانيا والنرويج تدعو الأطراف بجنوب السودان للوفاء بتعهداتها بإحلال السلام





دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج جميع الأطراف في جنوب السودان إلى الوفاء بتعهدها بتحقيق سلام دائم هناك، كما أكدت إلتزام الدول الثلاث تجاه شعب جنوب السودان.

وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن هذا التأكيد جاء ضمن بيان صدر عن مجموعة الدول الثلاث "الترويكا" بشأن جنوب السودان، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع للوفاء بالموعد النهائي، الذي تم تمديده لفبراير المقبل، من أجل تشكيل حكومة إنتقالية للوحدة الوطنية.

وأكدت المجموعة، أن هناك واجباً واضحاً من قبل قادة جنوب السودان تجاه مواطنيهم، كما أثنت على قيادة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لجهودها المستمرة للتوسط بين الأطراف.

كما رحبت "الترويكا" في البيان بالاجتماعات الأخيرة بين قادة الأحزاب الرئيسية والالتزام العلني بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول الموعد النهائي، ودعت جميع الأطراف على البناء على ذلك ومواصلة الحوار وضمان تقدم حقيقي.

ودعت جميع الأطراف إلى إثبات الإرادة السياسية لإحلال السلام، وأكدت ضرورة تمسك جميع الأطراف بوقف إطلاق النار الدائم، وحث القوات على ممارسة ضبط النفس، محذرة من إمكانية تفاقم الأزمة الإنسانية الملحة في جنوب السودان.