يحيي الفنان أحمد جمال، اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا بأحد نوادي مدينة الشروق، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد.

وأحيا جمال، أمس الأول الثلاثاء، حفلًا غنائيا بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة الإسماعيلية، بحضور جماهيري كبير.

وطرح جمال مؤخرًا كليب أغنية "قصاد عيوني"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والكليب إخراج شريف فرنسيس.

الجدير بالذكر أن "قصاد عيوني" ضمن أغنيات ألبوم جمال الجديد، المقرر طرحه قريبا مع شركة مزيكا، ويضم 9 أغنيات، تعاون فيها مع عدد من أهم صناع الأغنية فى مصر والوطن العربي أبرزهم الموسيقار وليد فايد، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، وغيرهم.