الوداد يصالح جماهيره بفوزعلى المغرب التطواني

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استعاد فريق الوداد البيضاوي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه المغرب التطواني اليوم الخميس في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أولمبيك أسفي 2 - صفر على ضيفه حسنية أغادير، ونهضة بركان على ضيفه أولمبيك خريبكة 3 - 1.

وارتفع رصيد الوداد البيضاوي إلى 22 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف نهضة بركان (المتصدر)، فيما تجمد رصيد المغرب التطواني عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وبادر الكونغولي الديمقراطي كازادي كاسينجو بالتسجيل للوداد في الدقيقة 63، لكن أيوب لكحل أدرك التعادل للمغرب التطواني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما عاد كاسينجو لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، أعاد الوداد البسمة لوجوه جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق صفر - 1 أمام غريمه اللدود الرجاء البيضاوي في المرحلة الماضية للبطولة.

وواصل نهضة بركان صدارته للمسابقة، بفوزه السهل 3 - 1 على ضيفه أولمبيك خريبكة.

وتقمص محمد عزيز دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) لبركان في الدقائق 16 و29 من ركلة جزاء و45، فيما سجل رضي هجهوج هدف خريبكة الوحيد في الدقيقة 35.