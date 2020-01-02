وزير الداخلية الألماني يدين بشدة أية هجمات على أفراد الشرطة

أدان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ورئيس نقابة الشرطة الألمانية راينر فنت بشدة هجوم يشتبه أنه صدر من أشخاص ينتمون للتيار اليساري المتطرف على أفراد شرطة في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.



وقال زيهوفر اليوم الخميس: "هذه الجريمة تظهر: أن العنف غير الإنساني ينطلق من متطرفين يساريين أيضا"، مؤكدا أن وجود دولة قوية لا يكون ممكنا إلا من خلال وجود قوات شرطة قوية.



وأضاف الوزير الاتحادي: "يتعين علينا مساندة أفراد شرطتنا الذين يدافعون عن أمننا كل يوم".



ومن جانبه قال رئيس نقابة الشرطة إن هذه الهجمات تكشف بشكل واضح الطريقة التي تتبعها دوائر يسارية متطرفة، وتذكر أيضا بكيفية تشكيل الهياكل اليسارية المتطرفة في سبعينات القرن الماضي.



يذكر أن شرطيا أصيب بجرح خطير في حي كونفيتس بمدينة لايبتسيج ليلة رأس السنة، بعد أن قذف عدد من الأشخاص أفراد شرطة بحجارة وزجاجات وألعاب نارية، بحسب ما ذكرته الشرطة.



وكان الشرطي "39 عاما" قد نزع خوذته من على رأسه قبل مهاجمته، وفقد وعيه إثر الهجوم، واستلزم الأمر إخضاعه لجراحة طارئة بالمستشفى، بحسب الشرطة.