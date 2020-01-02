نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو الذي تدخل استقالته حيز التنفيذ الأحد المقبل، عن تسمية مرشحيه لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، الأسبوع المقبل.

وعين نتنياهو في شهر نوفمبر الماضي عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين" نفتالي بينيت، وزيرا للجيش، بعد أن تولى هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيجدور ليبرمان.. كما عين الأحد الماضي عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، وزيرا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب "نائب وزير في مقام وزير"، حيث تولى نتنياهو هذه الوزارة لعدة شهور.

وكان نتنياهو، قد قدم مساء أمس، طلبا رسميا لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين، للحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة ترجىء الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة، حال صادق الكنيست على منحه الحصانة.