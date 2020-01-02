الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين بتشكل مجلس إدارة البنك المركزي وتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي





نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٧٧ لسنة ٢٠١٩ بتعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامي أحمد أبو النجا، نائبين لمحافظ البنك المركزي لمدة أربع سنوات اعتبارا من ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٧٨ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي وعضوية كل من:

جمال محمد عبد العزيز نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري

رامي أحمد أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري

الدكتور محمد مصطفي عبد الجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل لوزارة المالية يختاره الوزير

المهندس على محمد فرماوي خبيرا مصرفيا

الدكتورة نجلاء الأهواني خبيرا اقتصاديا

الدكتور أشرف العربي خبيرا اقتصاديا

المستشار تامر الدقاق خبيرا قانونيا.

وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة أربع سنوات اعتبارا من ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.