الجزائر ترفض وجود أى قوة أجنبية في ليبيا

أكدت الجزائر، اليوم الخميس، رفضها وجود أى قوة أجنبية"مهما كانت" في الجارة ليبيا.

وفي تصريح للصحافة على هامش ارسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، قال صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجيةإن الجزائر "ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية ما بين الليبيين فقط", مضيفا أن الجزائر "لا تقبل بوجود أي قوة أجنبية مهما كانت".

وبعد تذكيره بموقف الجزائر الثابت بخصوص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, جدد الوزير التأكيد على أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".

كان البرلمان التركي قد وافق اليوم على إرسال قوات لدعم حكومة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، التي تخوض قتالا في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.