مرشحان بارزان في انتخابات الرئاسة بتايوان يعلقان حملتيهما بعد مقتل رئيس الأركان

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أعلن المرشحان البارزان بالانتخابات الرئاسية التايوانية تعليقا مؤقتا لحملتيهما الانتخابيتين، وذلك بعد مقتل رئيس الأركان في حادث تحطم مروحية في وقت سابق، اليوم الخميس.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد أعلنت الرئيسة "تساي إنج وين" تعليق كافة أنشطة حملتها حتى بعد غد السبت، للتركيز على دورها كقائد أعلى للجيش.

كما أعلن منافسها الرئيسي "هان كو- يو" عمدة مدينة كاوهسيونج، إلغاء كافة الأنشطة العامة المقررة يوم غد الجمعة.

وتجرى الانتخابات في 11 من شهر يناير الجاري.

وأكدت تايوان في وقت سابق اليوم مقتل رئيس الأركان و7 عسكريين في حادث تحطم مروحية شمالي البلاد.

وأقلعت المروحية العسكرية، وهى من طراز "يو إتش-60 إم بلاك هوك"، في الساعة 0750 (2350 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء) من العاصمة التايوانية تايبيه سيتي، في مهمة روتينية لتفقد القوات المنتشرة في المناطق النائية بمقاطعة ييلان شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع أن المروحية كان تحاول القيام بهبوط اضطراري في منطقة جبلية بالقرب من تايبيه بعد 30 دقيقة فقط من الإقلاع.

وكانت المروحية تقل 13 شخصا، تم إنقاذ 5 منهم.