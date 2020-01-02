 كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق إزاء الهجوم الصاروخي الأخير في العراق - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها العميق إزاء الهجوم الصاروخي الأخير في العراق

أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 11:46 ص

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن قلقها العميق إزاء الهجوم الصاروخي، الذي وقع الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية في شمال العراق، وأسفر عن مقتل أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

ووقع الهجوم بقاعدة (كيه - وان) العسكرية في مدينة كركوك العراقية، يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، كيم إن - تشول: " إن حكومتنا تشعر بقلق عميق من أن الهجوم على قاعدة (كيه -وان) أسفر عن خسائر أمريكية وعراقية، وتأمل في أن يستقر الوضع في المنطقة بسرعة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الكورية عن مخاوفه من اقتحام المتظاهرين الموالين لإيران مجمع السفارة الأمريكية في العراق، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط تنامي المشاعر المعادية لأمريكا في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط..مضيفا" يجب حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية وموظفيها وفقا للقانون الدولي".


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