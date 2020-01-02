شرطة باريس تطارد المتظاهرين لإبعادهم عن مقر حزب ماكرون







أطلقت شرطة باريس الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس، لإجبار المحتجين على الخروج من مقر حزب "الجمهورية إلى الأمام"الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوقت الذي تتواصل فيه الإضرابات ضد خطته الإصلاحية للمعاشات التقاعدية.

واضطر العشرات من المحتجين إلى الفرار من السحب الكثيفة من الغاز المسيل للدموع، واللجوء إلى الشوارع الضيقة قرب أوبرا باريس.

وأدان ستانيسلاس جيريني ، رئيس حزب " الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إلى تيار الوسط، ما وصفه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه "محاولة اقتحام من قبل المتظاهرين المتطرفين" لمقر الحزب.

ولم تتمكن الشرطة من تأكيد ما حدث في مقر الحزب لكنها قالت إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا خلال مظاهرة غير معلنة في مكان قريب.

وفي خطاب متلفز عشية رأس السنة الجديدة ، قال ماكرون إنه يتوقع من رئيس الوزراء إدوارد فيليب إيجاد حل وسط بشأن إصلاحات التقاعد مع "النقابات العمالية ومجموعات أصحاب العمل الذين يرغبون فيها".

ولكن النقابات لم تتأثر ببيانه ، الذي لم يقدم أي تنازلات محددة بشأن خطط استبدال مخططات التقاعد المهنية الحالية بخطة وطنية واحدة، ورفع السن المعتاد للتقاعد على معاش تقاعدي كامل من 62 إلى 64 سنة.