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«أرامكو»: لا تغيير في سعر الخام العربي الخفيف السعودي لآسيا في فبراير

شركة أرامكو
شركة أرامكو
رويترز
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 3:32 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 3:32 م
أفاد بيان لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، اليوم الخميس، بأن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات فبراير، للمشترين الآسيويين بعلاوة 3.70 دولار للبرميل فوق متوسط دبي/عمان، وذلك دون تغيير عن يناير.

وخفضت أرامكو سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في شمال غرب أوروبا ليصبح بخصم 4.05 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بانخفاض 2.20 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وحددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر فبراير شباط إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بارتفاع 20 سنتا للبرميل عن يناير.

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