افتتاح معرض للأسر المنتجة في العريش

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افتتح عبد العال البدري السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، معرض التكوين المهني والأسر المنتجة الذي أقامته جمعية الأسر المنتجة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة في المنازل.

وأكدت منى جمعة مدير مركز إعداد الأسر المنتجة بالعريش والمشرفة على المعرض ، أن المعرض يتضمن منتجات الجمعيات والأسر المنتجة في المنازل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة في المنازل والمنتجات اليدوية والبيئية والمنزلية وكل ما يتعلق بأعمال الخياطة المنزلية من انتاج الملابس وفنون التطريز ومشغولات الكورشيه والحرف اليدوية البسيطة وزيت الزيتون والأعشاب السيناوية كالمرمرية والزعتر والعصائر وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها سيناء.

وأشارت إلى أن هدف المعرض هو تقديم الخدمة للمرأة المعيلة المنتجة في المنازل بتوفير مكان لعرض منتجاتها .. حيث أن المعرض يستقبل أي معروضات خاصة بالأسر من أشغال يدوية وتطريز والثوب السيناوي إلى جانب المأكولات والمخللات والمخبوزات المنزلية.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى تشجيع الأسر المنتجة والمرأة المعيلة على الانتاج والمساهمة في تسويق منتجاتها ودعمها لتشجيعها على الاستمرار في الانتاج لرفع مستوى المعيشة وإضافة عائد لها.