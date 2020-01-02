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نفوق عشرات الحيوانات في حريق بحديقة حيوان في ألمانيا

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 4:09 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 4:09 ص

 (رويترز)

قالت حديقة حيوان في ألمانيا يوم الأربعاء إن حريقا اندلع في بيت القردة بالحديقة ليلة رأس السنة مما أسفر عن نفوق نحو 30 حيوانا بداخلها.

وكانت قردة من الشمبانزي والأورانجوتان (إنسان الغاب) وغوريلا وخفافيش وطيور من بين الحيوانات التي نفقت في حديقة حيوان كريفيلد بالقرب من الحدود الهولندية.

وقالت حديقة الحيوان إن قردين من فصيلة الشمبانزي نجيا من النيران.

ووصفت الحديقة الحريق بأنه ”مأساة غامضة“ لم يعرف سببها بعد. وذكرت إذاعة محلية أن المحققين يبحثون احتمال أن يكون الحريق قد نشب بسبب الألعاب النارية التي أطلقت احتفالا بالعام الجديد.


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