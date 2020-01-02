إدارة «القاهرة السينمائى» فى ضيافة «الشروق»: نتمنى الوصول لصيغة تنهى مقاطعة عادل إمام للمهرجان

أعد الندوة ــ أحمد فاروق: أعدها للنشر ــ عبدالله محمد:

محمد حفظي: نجاح «القاهرة» و«الجونة» فى صالح مصر وصناعة السينما

* بروتوكول جامعة القاهرة جعلنا أكثر قربا للشباب.. والمجانية ليست سبب الإقبال الكبير على "الأيرلندي"

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أحمد شوقى: ليس صحيحا أن «احكيلى» حصل على جائزة الجمهور لأنه مصرى.. وفيلم «لونانا» خسرها بفارق

3 % فقط

* نفتخر بجميع اختياراتنا.. ورئيس المهرجان لم يخطئ عندما وصف «سيدة البحر» بأنه من أهم أفلام السنة

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عمر قاسم: السجادة الحمراء تستهلك 5% فقط من الميزانية.. والإبهار عامل مهم يجب مراعاته إلى جانب المضمون

* طاقة مهرجان القاهرة 80 ألف تذكرة.. واقترابنا من 40 ألفا هو نصف المشوار

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علياء زكى: الإعلام شريك فى النجاح.. ونحرص على أن يقوم بدوره على أكمل وجه

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ميريام دغيدى: اللقاءات التى نوفرها لصناع الأفلام مع الموزعين الدوليين أهم من الفلوس





تواصل «الشروق»، حوارها مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والتى كانت على قدر كبير من الصراحة والوضوح فيما يتعلق بحاضر المهرجان ومستقبله، مؤكدة على أن ما تم إنجازه خلال الدورة الـ 41، لا ينفى وجود كثير من الأحلام والطموحات المرجوة التى ما تزال بحاجة إلى تحقيقها حتى يصل مهرجان القاهرة السينمائى إلى المكانة التى يستحقها.

الحوار تطرق أيضا، إلى الملاحظات التى تم تسجيلها على الدورة الماضية، خاصة فيما يتعلق بحصول الفيلم المصرى على جائزة الجمهور، وإشادة رئيس المهرجان بالفيلم السعودى، وكذلك عدم إقامة مؤتمر صحفى للمكرمين تيرى جيليام ومنة شلبى.

شارك فى اللقاء من إدارة المهرجان المنتج محمد حفظى رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقى القائم بأعمال المدير الفنى، وعمر قاسم المدير التنفيذى، وعلياء زكى مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، وميريام دغيدى مدير ملتقى القاهرة لصناعة السينما.

يقول محمد حفظى: الطموح الأكبر لمهرجان القاهرة فى المستقبل، أن يكون لديه سوق، لكن هذا لن يحدث بالمعنى التقليدى للفكرة فى المستقبل القريب، بأن تأتى شركات عالمية لتشترى وتبيع الأفلام كما يحدث فى «كان» مثلا، فالعالم العربى بأكمله ينتج على مدار العام أقل من 100 فيلم، كما أن دخل السوق العربية بالكامل أقل من مليار دولار فى السنة، وهى أرقام لا تقارن على سبيل المثال بأسواق مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا من حيث الحجم.

وبالتالى لكى يتحقق ذلك، يجب أن يكون حجم السوق العربية مشجعا للموزعين والمنتجين فى العالم على المجىء بأفلامهم، وفى نفس الوقت، تنتج السوق العربية عدد أفلام يجذب الموزعين أن تأتى لتشترى أفلاما عربية، لكن فى كل الأحوال المهرجان يسعى لأن يكون المكان الأساسى فى المنطقة الذى تباع وتشترى فيها الأفلام، وهذا بالتأكيد سيحتاج لوقت.

* الشروق: حتى يكون لدينا سوق بمعناها التقليدية ما هو البديل؟

ــ شوقى: أن يصبح المهرجان سوقا للمشاريع فى المنطقة، فى مرحلتى التطوير وما بعد الإنتاج، والحقيقة أن «القاهرة» نجح ولو بشكل جزئى فى لعب هذا الدور خلال الدورتين الأخيرتين.

لكن هناك أفكار بدأت مهرجانات تتغلب بها على مسألة عدم وجود سوق، مثل مهرجان «صوفيا» شرق أوروبا، الذى أنشأ شركة توزيع تابعة للمهرجان، حيث يختار 10 أفلام تناسب السوق المحلية، يوقع مع أصحابها عقود، ليس لعرض واحد أو اثنين خلال فترة انعقاد المهرجان، ولكن ليعرضها خلال العام فى دور العرض.

* الشروق: إلى أى مدى اطلاق السعودية لمهرجان البحرالأحمر بميزانياته الضخمة يمثل تهديدا لمهرجان القاهرة؟

ــ ميريام: حضور الموزعين الدوليين للمهرجان عامل مهم جدا، وهذا ما يفيد الفيلم أكثر، ولذلك كان لدينا فى الدورة الـ 41 أكثر من 50 موزعا دوليا، يشاهدون الأفلام ويقرأون المشاريع، ويتعرفون على المخرجين، فهذا بالفعل هو الشىء الذى يقدم لصانع الفيلم ويفيده أكثر من الفلوس، فالتمويل الذى يوفره المهرجان مهما كان كبيرا لن يكون كافيا لانتاج فيلم، ولكن عندما يكون لدى صانع الفيلم فرصة لالتقاء موزعين دوليين، ربما يكون هذا سببا فى أن يأخذ مشروعه دفعة للأمام، ويخرج للنور، وهذه هى الإفادة الحقيقية.

شوقى: من خلال التجربة، نستطيع القول بأن المال ربما يكون أحد عناصر الجذب، لكنه ليس العامل الرئيسى ليحسم صانع الفيلم تفضيل مهرجان عن آخر، فهناك عناصر أخرى أكثر أهمية، منها؛ كيف سيتم معاملة الفيلم، وكم عدد الأشخاص الذين سيشاهدونه، وما هى الصحافة التى ستكتب عنه، والجوائز المؤهل للفوز بها، وهل المهرجان يهتم بالصناعة ويمكن أن يساعده فى مشروعه القادم.

يضيف حفظى: تواجد الصحافة العالمية والنقاد الدوليين المعروفين يفرق كثيرا مع صناع الأفلام، لذلك حرصنا أن يضم برنامج الدورة الـ 41 أكبر عدد ممكن من أفلام العرض العالمى والدولى الأول، والذى وصل بالفعل إلى 37 فيلما، حتى نجذبهم للمشاركة، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على تغطية المهرجان فى الصحافة العالمية، ومن المؤكد أنه سينعكس بالإيجاب على برنامج أفلام الدورة الـ 42.

* الشروق: المقارنات مع الجونة فى 2017 كانت لصالحه.. فهل أصبحت المعادلة الآن أكثر توازنا؟

ــ حفظى: ليس لدينا أزمة مع مهرجان الجونة اطلاقا، بل على العكس، أرى أن المنافسة معه صحية وإيجابية جدا، فنحن نتنافس على الأفلام والرعاة والضيوف، ولكن كل ذلك أراه فى صالح الصناعة، ونجاح المهرجانين فى صالح مصر.

* الشروق: دورة 2019 حملت اسم الرمز التاريخى لمهرجان القاهرة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.. إلى أى مدى ساهم وجوده فى نجاحها؟

ــ حفظى: ما فعلناه، كان أقل شىء يجب أن يقدمه المهرجان لهذا الرجل الذى بنى المهرجان على «كتفه»، وحتى إذا لم يكن رقم 1 فى المهرجان من حيث المنصب، بمعنى أنه لم يتولَ رئاسة المهرجان رغم أن ذلك أتيح له، وهو الذى رفض ورشح غيره، إلا أنه كان رقم 1 فى المهرجان فى الفعل والتأثير واختيار الأفلام والأنشطة والبرامج، كما أنه كان سبب وجودى شخصيا فى رئاسة المهرجان.

شوقى: كان لاطلاق اسم الأستاذ يوسف على الدورة الـ 41، أثر إيجابى جدا، لأن طاقة الحزن والإحباط والاكتئاب التى كانت تسيطر على فريق المهرجان تحولت إلى طاقة إيجابية ورغبة من الجميع فى إنجاح هذه الدورة لتليق باسم الراحل يوسف شريف رزق الله، فكل العاملين بالمهرجان يعترفون بجميله، ولذلك أرى أننا فعلنا ما كنا نحب أن نفعله للأستاذ يوسف، وليس مجرد تكريم شكلى.

لكن فى كل الأحوال، سواء كان اسم الأستاذ يوسف شريف رزق الله على الدورة الـ 41 أو لا، فهو له رصيد كبير جدا يجعله سببا فى نجاح المهرجان لدورات قادمة، فنحن نتحدث عن الشخص الذى عمل فى المهرجان منذ تأسيسه تقريبا وحتى 2019، ومنحه أكثر من 30 عاما من حياته، وهو من استقبل كل العاملين فى المهرجان حتى 2019، وساعدهم ليقدموا أفضل ما لديهم.

* الشروق: حقق العرض المجانى لفيلم «الأيرلندى» إقبالا جماهيريا كبيرا.. هل يفكر المهرجان فى تكرارها فى الدورات المقبلة؟

ــ حفظى: «الأيرلندى» واحد من أعظم أفلام 2019، وبالتالى كان عرضه سينجح وسيحظى بنفس الإقبال والطوابير حتى إذا كان بمقابل مادى، لأن الجمهور كان ينتظره، وحتى الذى يملك اشتراكا على «نتفلكس»، كان يعلم أن عرضه فى مهرجان القاهرة هو فرصته الوحيدة لمشاهدته على شاشة سينما.

شوقى: بشكل عام، أنا ضد فكرة العرض المجانى تماما، لأنها تقلل من قيمة ما تعرضه، وهذا ليس فى مصر والعام العربى فقط، بل وفى العالم أيضا، فالناس لا تشعر بقيمة الشىء المجانى، والسينما بطبيعتها لا تصلح لأن تكون نشاطا مجانيا. الجمهور من أجلها وبوعى شديد يقرر النزول من بيته ويذهب لقاعة العرض ليشاهد الفيلم الذى يحترم صناعه، وجزء من احترام الفيلم أن يدفع المشاهد ثمن التذكرة حتى يعرف قيمتها، ولا يستسهل فكرة دخول 10 دقائق من فيلم، ثم يخرج ليكرر ذلك مع فيلم آخر، وهكذا.

* الشروق: إذن ما هو تفسيركم للإقبال الكبير على أفلام الدورة الـ 41.. هل هو توقيع بروتوكول جامعة القاهرة؟

ــ حفظى: أولوية المهرجان أن يصل لجمهور أكبر فى القاهرة بشكل عام. هذا العام اقترب عدد التذاكر المباعة من 40 ألفا، وسنعمل بكل طاقتنا ليزيد هذا العدد فى الدورة المقبلة.

أما توقيع البروتوكول مع جامعة القاهرة فكان هدفه الأساسى القرب من الشباب، وهذا تحقق بنسبة كبيرة، ونسعى فى الدورة المقبلة لتنفيذ نفس البروتوكول مع جامعات أخرى، حتى يكون المهرجان أكثر قربا من الشباب.

قاسم: حتى الآن مهرجان القاهرة لم يصل لسقف عدد التذاكر المتوقعة، فهناك حوالى 80 ألف تذكرة متاحة، وبالتالى نحن نعتبر الوصول إلى 40 ألف تذكرة نصف المشوار.

شوقى: المهرجان فى الماضى كان يحضره 10 آلاف فقط، وهذا الرقم كان مخجلا جدا، لكن بعد الدورة الـ 41 الجمهور ارتفع سقف طموحه، ولن يتقبل حتى الأخطاء البسيطة.

* الشروق: بمناسبة الحديث عن الجمهور.. البعض يرى أن حصول الفيلم التسجيلى «احكيلى» على جائزة الجمهور ضد المنطق؟

ــ شوقى: جائزة الجمهور تذهب للفيلم الذى يتعاطف معه الجمهور أكثر، وما حدث أن الجمهور صوت لهذا الفيلم ليس لأنه مصريا كما قد يعتقد البعض، فالحقيقة أنه دخل فى منافسة كبيرة جدا على الجائزة مع فيلم «لونانا: ثور داخل الفصل» من دولة بوتان، لكن «احكيلى» تفوق بفارق صغير جدا هو 3 %.

وفيما يتعلق بأرقام تصويت فيلم «احكيلى»، فكانت كالآتى، عدد الذين قاموا بالتصويت 614 شخصا، منهم 360 منحوه خمس نجوم، و148 منحوه أربع نجوم، وهناك 78 منحوه ثلاثة نجوم، و23 شخصا منحوه نجمتين فقط، وهناك 5 أشخاص منحوه نجمة واحدة.

* الشروق: كان هناك انتقاد لرئيس المهرجان لاحتفائه بالفيلم السعودى «سيدة البحر» رغم أن البعض يراه متواضعا؟

ــ شوقى: كان لدينا فى المهرجان 150 فيلما جديدا، نحن فخورون بها جميعا ونثق فى جودتها، والطبيعى جدا أن ندافع عن اختيارتنا، لأن الواقع يقول بأن كل فيلم فى البرنامج كان أحسن اختيار متاح فى القسم أو المسابقة المعروض فيها.

ورئيس المهرجان لم يخطئ عندما وصف الفيلم السعودى بأنه من أهم أفلام السنة، لأن هذا الفيلم عرض فى 5 مهرجانات تقريبا، وحصل على جوائز رئيسية فيها، وبالتالى من حق المنتقد أن يبدى عدم إعجابه بالفيلم، لكن ليس من حقه أن يحكم بشكل مطلق أن الفيلم ليس مهما، لأن القاعدة الثابتة فى السينما، أن إنسانا يمكن أن يرى فيلما هو الأفضل فى العالم، والإنسان الذى يجلس بجواره فى نفس قاعة العرض يراه الأسوأ فى العالم، وكلاهما لا يكون مخطئا.

* الشروق: كان هناك ملاحظات للصحافة على استبدال المؤتمر الصحفى للمكرمين تيرى جيليام ومنة شلبى بحوار مغلق على عدد من التذاكر وليس مسموحا فيه بالأسئلة؟

علياء: الإعلام شريك فى النجاح، ونحن نحترم ونقدر رغبته فى القيام بدوره على أكمل وجه، وبالفعل يفضل أن يكون لكل مكرم مؤتمر صحفى، إلى جانب محاضرة أو حوار ضمن أنشطة الصناعة، لكن ما نريد توضيحه، أن المهرجان فى النهاية لا يملك سلطة على المكرم ليجبره أن يعقد مؤتمرا صحفيا، فمنهم الذى يختار أن يكون لقاءه مع الإعلام مباشرا عبر مؤتمر صحفى كما حدث فى حالة الأستاذ شريف عرفة، ومنهم من يفضل أن يقدم «ماستر كلاس»، ومنهم من يفضل أن يكون تواجده من خلال حوار كما اختارت منة شلبى، وفى كل الحالات الحضور يكون متاحا للإعلام، الفرق الوحيد أن المؤتمر يكون متاحا فيه توجيه الأسئلة للمكرم، عكس المحاضرة والحوار.

* الشروق: تدرسون تخفيض عدد الأفلام إلى 120 فيلما.. ألن ينعكس ذلك بالسلب على المهرجان؟

ــ شوقى: بالتأكيد لن ينعكس سلبا، لأن برنامج الدورة الـ 41 تم تخفيض عدد أفلامه حوالى 30 فيلما عن الدورة الـ 40، وعلى العكس الناس كانت تشعر بأن الأفلام فى زيادة، وعندما ينخفض العام المقبل إلى 120، سيتم بالتوازى مع ذلك إعادة هيكلة للأقسام بحيث يكون لكل منها هوية، وحينها سيشعر الجمهور بوجود الأفلام أكثر.

فالفكرة ليس بالكم، ولكن بالكيف، وكذلك كيف تعرض هذا الكيف، هذا العام أيضا حاولنا أن نكسر حالة السيولة فى قسم البانوراما الدولية الذى يعرض 50 فيلما، بعمل بانوراما خاصة لعدد من الأفلام التى تتناول نفس الموضوع.

وبشكل عام، الهدف من تخفيض عدد الأفلام، هو توفير ميزانية أكبر لكل فيلم، فرغم أن الفيلم يعرض عددا كبيرا من الأفلام دون أن يدفع مقابلا، ويعرض عددا آخر بمقابل رمزى، لكن هناك فئة الأفلام المهمة التى تحظى بشهرة كبيرة، والتى تتنافس المهرجانات عليها تحتاج إلى ميزانية لتستطيع التفاوض عليها، كما أن تخفيض العدد سيسمح لنا بأن نعرض الأفلام المهمة أكثر من مرة دون ضغوط فى التوقيت وفى الميزانية، فما كان متاحا أننا نشترى حقوق عرض الفيلم مرتين فقط، وحدث فى الدورة الـ 41، أن 10 أفلام على الأقل شهدت اقبالا كبيرا جدا فى العرضين، وكانت هناك رغبة من الجمهور فى وجود عرض ثالث لها، لكن المهرجان لم يكن يملك أى خيار لتنفيذ رغبة الجمهور، فلم نتفق على ذلك منذ البداية، كما لا يوجد ميزانية تسمح للإدارة الفنية أن تتفاوض مع الموزع على عرض ثالث.

* الشروق: هل سيجمع أحمد شوقى بين الإدارة الفنية والمسابقة العربية فى الدورة الـ 42؟

ــ شوقى: نظريا ربما يكون الجمع بين الإدارة الفنية والمسابقة العربية عبئا، ولكن عمليا هو ليس عبئا لأننى خلال السنوات الأخيرة كنت أدير المسابقة العربية، وفى نفس الوقت كنت أعمل على البرنامج بشكل كامل باعتبارى نائبا للأستاذ يوسف شريف رزق الله المدير الفنى للمهرجان، فدور المدير الفنى أن يعمل مع مديرى المسابقات، ولكن الأفضل بالتأكيد أن يكون للمسابقة مدير متفرغ وهذا ما سيحدث فى الدورة المقبلة، وإذا توفرت ميزانية كافية للبرنامج فى المستقبل، يفضل الفصل بين البرمجة والمسابقات، لأن مدير كل مسابقة مسئول فى نفس الوقت عن أفلام منطقة جغرافية فى العالم، وهذا بالتأكيد يمثل عبئا عليه، خاصة أن المقابل المادى هزيل جدا ولا يوازى المجهود الذى يبذل.

ولكن هذه هى الميزانيات المتاحة، وجميع المبرمجين ارتضوا أن يعملوا بإخلاص ليكون النجاح وليس المال هو المقابل الحقيقى لجهدهم.

* الشروق: هل اعتماد الأوسكار لمهرجان القاهرة ليؤهل أفلامه القصيرة إلى منافسات الأوسكار ستنعكس على البرنامج بشكل عام أم على مسابقة الفيلم القصير فقط؟

ــ شوقى: بالتأكيد سينعكس ذلك على مسابقة الفيلم القصير، لأن هذا الاعتماد له قيمة كبيرة، فصانع الفيلم يدخل منافسة فى مسابقة المهرجان مع 20 فيلما إذا فاز فيها يجد نفسه فى قائمة ترشيحات الأوسكار، لكن من الصعب تحديد إذا كان ذلك سينعكس على البرنامج بشكل عام أم لا.

وبهذه المناسبة نريد توضيح أننا ولأول مرة فى تاريخ المهرجانات العربية، يصل فيلم عرضه العالمى الأول كان فى مهرجان القاهرة للقائمة القصيرة فى ترشيحات الأوسكار، وهو الفيلم الأمريكى القصير «لاجئة»، فهذا الشىء يدعو للفخر.

* الشروق: هل صناع الأفلام يعلنون أن عرض فيلمهم الأول كان فى مهرجان القاهرة؟

ــ شوقى: المهرجان لا يشترط أن يضع الفيلم على التتر أن عرضه الأول كان فى مهرجان القاهرة، فهذا القرار يعود لصناعه، ولكن هناك عدد من الأفلام التى شهد المهرجان عرضها العالمى الأول طلبت بالفعل شعار المهرجان قبل الدورة الـ 41، ووضعته على التترات، فى إشارة إلى أن عرضه الأول كان فى القاهرة.

* الشروق: ما الذى تستهلكه السجادة الحمراء من ميزانية المهرجان.. وهل الإنفاق على الإبهار أهم أم المضمون؟

ــ قاسم: الإبهار عامل مهم جدا للمهرجان يجب التخطيط له بالتوازى مع التخطيط للمضمون، فما هى الفائدة من عمل مهرجان عظيم ولا يسمع أحد عنه شيئا، ولكن المهم ألا يطغى هذا الإبهار على المحتوى، فلابد من التوازن بين الإبهار والمضمون، لأن المهرجان أيضا لا يجب أن يتحول إلى مجرد «سجادة حمراء»، وهذا ما نسعى لتحقيقه فى مهرجان القاهرة.

ورغم ذلك، السجادة الحمراء للدورة الـ 41 لم تتجاوز 5 % من الميزانية ولم تتكلف مبالغ ضخمة كما قد يعتقد البعض.

ميريام: بعيدا عن المنافع المتبادلة، الحقيقة «القاهرة السينمائى» واحد من أعرق وأقدم المهرجانات فى المنطقة، ويجب أن تكون سجادته الحمراء تليق به وبصورة مصر، خاصة أن هناك كثيرا من الضيوف الأجانب يحضرون المهرجان.

حفظى يضيف: أعتقد أن الابهار الذى تحققه السجادة الحمراء، هو عنصر مهم جدا لجذب مزيد من الرعاة، وبالتالى إذا لم يحدث الإبهار ربما تخسر مبالغ أكبر يتم ضخها فى المهرجان عبر هؤلاء الرعاة من القطاع الخاص.

* الشروق: المهرجان استحدث فى الدورة الـ 41 فكرة «الفود كورت» كبديل لكافتيريات الأوبرا المغلقة.. هل ستستمر؟

ــ قاسم: نتمنى أن تستمر الفكرة، لأنها لم تكن مجرد مكان لتناول الطعام والشراب، ولكنها بالفعل تحولت إلى تجمع ثقافى، وما علمناه أن وزارة الثقافة متحمسة للفكرة جدا، لكن هل سنأخذ موافقة باستمراره العام المقبل أم لا، هذا ما لا نعلمه.

شوقى: «الفود كورت» لم يكن خدمة للجمهور فقط، ولكنه أيضا خدم المهرجان بشكل عام، وأدعى أن عدد التذاكر المباعة لم تكن ستقترب من حاجز الـ40 ألفا لولا هذا المكان، فالجميع كان يستغل هذا المكان فى النقاشات حول الأفلام فى أوقات الانتظار التى كانت تمتد لساعتين بين الفيلم الذى شاهده والفيلم الثانى الذى يريد أن يشاهده.

لكن فى النهاية وزارة الثقافة تكون مكبلة باتفاقات قانونية، فمن يحصل على حق انتفاع كافتيريات الأوبرا، يحتكر المكان، ولا يحق لغيره أن يعمل فى الأوبرا، ولهذا السبب تم رفض فكرة وضع ثلاجات مياه غازية فى الدورة الـ 40.

* الشروق: لماذا لا يتم العمل على إنهاء مقاطعة عادل إمام للمهرجان؟

ــ حفظى: أنا شخصيا أتمنى الوصول لصيغة اتفاق تنهى مقاطعة الأستاذ عادل إمام ليحصل على تكريم من مهرجان القاهرة، ومن المؤكد أن اللجنة الاستشارية التى تحدد المكرمين تريد تكريم عادل إمام، وتم طرح اسمه أكثر من مرة، لكنه رفض التكريم من قبل، وأتمنى أن يغير رأيه بوجود إدارة جديدة.

شوقى: عندما فتح هذا النقاش داخل اجتماعات اللجنة الاستشارية، البعض رأى أن عادل إمام أصبح أكبر من الجائزة التكريمية لمهرجان القاهرة، لأن السنوات التى قاطع فيها المهرجان حصل عليها كثير من الفنانين كان هو يستحقها بالتأكيد قبلهم بكل الحسابات، وبالتالى لابد أن يكون هناك صيغة أخرى يكرم بها عادل إمام فى مهرجان القاهرة.

* أخيرا.. كيف استقبل رئيس المهرجان اختياره ضمن قائمة «فاريتى» لأكثر 500 شخصية مؤثرة فى صناعة الإعلام والترفيه؟

ــ حفظي: مؤكد أننى سعيد بهذا الاختيار، خاصة أن مجلة فاريتى العالمية أشارت إلى ما تم إنجازه فى مهرجان القاهرة وكذلك لعدد من تجاربى فى الإنتاج مثل «يوم الدين» الذى شارك فى مهرجان كان، ولكننى فى نفس الوقت لا آخذ هذا الاختيار على محمل الجد، لأنه اختيار متغير سنويا، ثانيا؛ لأن الذين قاموا بالاختيار ينظرون على العالم من بعيد، ويختارون من بين الأسماء التى سمعوا بها، لكن مؤكد أن هناك الكثير من الأسماء تستحق أن تدخل مثل هذه القوائم.

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