كارتيرون: لم أخف من إشراك أحمد عيد أمام أسوان

كشف الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عن السبب وراء قيامه بإشراك اللاعب الشاب، أحمد عيد في مركز الجبهة اليمنى، خلال مباراة أسوان.

وشهدت مباراة الزمالك وأسوان، والتي انتهت مساء اليوم الخميس بفوز الأبيض 2 – 0، أول ظهور للاعب الشاب أحمد عيد بالجبهة اليمنى، لتعويض غياب حازم إمام للإصابة، وهروب الدولي التونسي حمدي النقاز.

وقال كارتيرون خلال وقائع المؤتمر الصحفي، بعد سؤاله عن قيامه بإشراك اللاعب الشاب أحمد عيد:" منذ قيادتي الفنية للزمالك، وأن أحرص دائمًا على حضور مباريات فريق الناشئين، للاستفادة من خدماتهم مع الفريق الأول".

وأكمل:" لم أكن خائفًا من الدفع باللاعب في مباراة أسوان، لأنني أعلم قدراته جيدًا، في النهاية أحب أشكر القائمين على قطاع الناشئين في نادي الزمالك، نظرًا لمجهودهم الكبير مع اللاعبين الصغار".