الأمين العام للناتو: مبادرة الجاهزية للحلف في حيز التنفيذ

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أنه يتم تعبئة آلاف الجنود من ألمانيا ومن دول أخرى بالحلف في حالة جاهزية عالية اعتبارا من العام الجديد لأجل الحلف.



وقال ينس ستولتنبرج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هؤلاء الجنود سيكونون جزءا مما يسمى بمبادرة الجاهزية، التي تنص على تدريب وتسليح 30 وحدة من الجيش والسلاح الجوي والبحرية بحيث تكون جاهزة في حالة حدوث أي أزمة في غضون 30 يوما كحد أقصى.



وأضاف ستولتنبرج أن الأمر يتعلق بشكل مباشر بنحو 25 ألف جندي و300 طائرة و30 سفينة بحرية.



يذكر أنه تم إقرار مبادرة الجاهزية في عام 2018 في إطار توسيع نطاق قدرات الردع والدفاع التي تتمتع بها 29 دولة عضو بحلف "الناتو". ولكن الأهداف التي حددها الحلف لنفسه تعد في حد ذاتها تحديات كبيرة بالنسبة لكثير من الحلفاء.



وذكرت دوائر عسكرية أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن يحقق جميع المشاركين الأهداف الجديدة للجاهزية.



وبحسب بيانات من دوائر بالحلف، فإن ألمانيا سجلت أنها جاهزة بالمشاركة نحو سبعة آلاف جندي مع 50 طائرة وثلاث سفن.



وبذلك تنتمي جمهورية ألمانيا الاتحادية لأهم الداعمين لمبادرة الجاهزية، إلى جانب فرنسا وبريطانيا.