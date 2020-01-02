إمبراطور اليابان الجديد يلقي خطابه الأول بمناسبة العام الجديد

ألقى الإمبراطور الياباني "ناروهيتو"، الذي تولى عرش الأقحوان العام الماضي، أول خطاب له بمناسبة العام الجديد، اليوم الخميس، أمام عشرات الآلاف من المهنئين في القصر الإمبراطوري.



وقام الإمبراطور الذي اعتلى العرش في أول مايو 2019، والإمبراطورة "ماساكو" وأفراد آخرون من العائلة الإمبراطورية، بتحية الحشود التي كانت تهتف لهما، من شرفة في القصر بالعاصمة طوكيو.



وقال الإمبراطور: "آمل أن يكون هذا العام عاما سلميا وطيبا بدون كوارث طبيعية".



وأعرب ناروهيتو البالغ من العمر 59 عاما عن تعاطفه مع المتضررين من الفيضانات والأعاصير القوية التي وقعت العام الماضي.



وأضاف الإمبراطور: "في بداية العام، أتمنى السعادة للناس في بلدنا والعالم".



وكان من بين أفراد العائلة الإمبراطورية الحضور والد "ناروهيتو" الإمبراطور السابق "أكيهيتو"، الذي تنازل عن العرش في 30 أبريل، في أول تنازل عن العرش الياباني منذ نحو 200 عام، والإمبراطورة السابقة "ميتشيكو".



وللمرة الأولى منذ ذلك الحين، ظهر "أكيهيتو" و"ميتشيكو" علنا مع الزوجين الإمبراطوريين الحاليين اليوم.



وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال ناروهيتو: "عبر التقاء الكثير من الناس من الداخل والخارج والحصول على مباركات حارة في العديد من المناسبات، كان العام الماضي مثيرا للوجدان للغاية بالنسبة للإمبراطورة ولي".