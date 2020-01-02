الرئيس الأمريكي يحذر نظيره التركي من التدخل في ليبيا



حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس نظيره التركي رجب طيب أردوغان من التدخل في ليبيا.

وذكر البيت الأبيض -وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الرئيس الأمريكي أكد لأردوغان أن التدخل الخارجي في ليبيا سيعقد من الوضع القائم هناك.

وحول الوضع في سوريا، أوضح البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على وقف التصعيد في إدلب السورية من أجل حماية المدنيين .

كان الرئيسان الأمريكي والتركي قد أجريا اتصالا هاتفيا في وقت سابق اليوم بحثا خلاله التطورات الإقليمية.

يأتي التحذير في أعقاب موافقة البرلمان التركي اليوم على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، بناء على مذكرتي تفاهم تتعلقان بالأمن وترسيم الحدود البحرية وقعتهما تركيا الشهر الماضي مع حكومة السراج التي تسيطر على طرابلس، ولاقت المذكرتان اعتراضا دوليا واسعا.

وكان حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قد أعلن -في وقت سابق- معارضته لمشروع القرار، ووصفه بأنه "سوف يورط تركيا في صراع آخر ويجعلها طرفا في سفك دماء المسلمين"، ودعا الحزب حكومة أردوغان للبحث عن حل دبلوماسي في ليبيا.

ويخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "معركة حاسمة" لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.