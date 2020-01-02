 4 يناير.. أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية في «فيلة وأبو سمبل» - بوابة الشروق
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4 يناير.. أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية في «فيلة وأبو سمبل»

إسلام عبد المعبود
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 12:07 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 12:09 م

تستعد "الصوت والضوء" في منطقتي فيلة بأسوان وأبو سمبل لبدء العروض باللغة الصينية، لأول مرة في تاريخ الصوت والضوء، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث يقام بمعبد فيلة الساعة 6:30 مساء، ومعبد أبو سمبل يقام العرض باللغة الأكثر عددا، وباقي اللغات باستخدام سماعات الترجمة الفورية الساعة 6:30 مساء.

قال محمد عبدالعزيز رئيس الصوت والضوء، إن الشركة قد انتهت من الأعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتي فيلة وأبو سمبل؛ كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها العرض؛ ليصبح عرض الصوت والضوء مقدم بشكل حي بـ9 لغات، وهم: (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، واليابانية).

وأضاف عبدالعزيز، أنه تم إطلاق عروض الصوت والضوء باللغة الصينية في منطقتي الهرم والكرنك مع بداية العام الماضي، وقد استقبل الصينيون هذه العروض بسعادة بالغة، معبرين عن مدى إعجابهم بالحضارة الفرعونية ولسماعهم تاريخها باللغة الصينية، والتي سهلت عليهم الكثير في اكتشاف المزيد من أسرار هذه الحضارة.

يذكر أن العرض الصيني يقدم الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة 8 مساءً، وفي منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة 9 مساء.

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