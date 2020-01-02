تعتزم الحكومة الأفغانية بناء مدرسة وإطلاق اسم ميا خان عليها ، وهو الرجل الأمي الذي اعتاد توصيل بناته إلى أقرب مدرسة تقع على مسافة 12 كيلومترا دعما لتعليمهن .

وأصبح خان 63 عاماً وهو من سكان شارانا بمقاطعة باكتيكا الجنوبية الشرقية ، معروفًا على وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيله بناته إلى مدرسة البنات الوحيدة في المنطقة.

وقالت وزارة التعليم في بيان اليوم الخميس، إن المدرسة سيتم بناؤها في قرية خان ، ووصفته بأنه "بطل التعليم" لتكريسه نفسه لتعليم بناته.

ووصفت الوزارة جهود خان بأنها مصدر إلهام للتغلب على العقبات في تعليم الفتيات في أفغانستان ، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.

وقال خان إنه وبناته كانوا يسافرون في أغلب الأحيان سيراً على الأقدام إلى المدرسة ، رغم أنهم كانوا أحيانا يستخدمون دراجة نارية. وأضاف إنه اعتاد الانتظار خارج المدرسة أثناء حضورهن لدروسهن قبل أن يسير مع أطفاله عائدين إلى المنزل.

وقال خان ، الذي يعاني من أمراض القلب ، إنه يأمل أن تصبح بناته طبيبات في يوم من الأيام.

يذكر أن تعليم الفتيات في أفغانستان قضية حساسة. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة ، فإن هناك ما يقدر بنحو 7ر3 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في أفغانستان - 60 في المائة منهم من الفتيات.