وزير الدفاع اليمني: 2020 سيشهد تطورات جديدة لاستكمال بناء الجيش وتحرير الوطن

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي إن عام 2020 سيكون عام النصر والبناء واستكمال معركة الكفاح لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، معربا عن التقدير لجهود السعودية ودول التحالف العربي إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وصد المشاريع الإيرانية المتربصة باليمن والمنطقة.

وأضاف المقدشي - في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - أن العام الجاري سيشهد تطورات جديدة في القوات المسلحة على المستوى الميداني والعملياتي والإعداد القتالي، متابعا أن جهود التحرير والبناء ستتضاعف خلال المرحلة المقبلة نحو الأفضل لتعزيز ما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات ومكاسب.

وأكد أن قيادة وزارة الدفاع تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالمقاتلين وجميع منتسبي القوات المسلحة ماديا ومعنويا، وتوفير الاحتياجات والإمكانات اللازمة للمعركة، مشيدا ببطولات وثبات رجال الجيش المرابطين في مختلف المواقع والميادين.

وشدد على أن المؤسسة الدفاعية ستظل على العهد الذي قطعته على نفسها، ولن تحيد عن القيام بواجباتها الدستورية والوطنية حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة وتحرير الشعب اليمني من جحيم الظلم والمعاناة التي خلفتها مليشيا الحوثي.