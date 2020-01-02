سلطات أستراليا تطالب سائحين بالمغادرة في ظل تصاعد خطر حرائق الغابات

(د ب أ)

طالبت السلطات الأسترالية آلاف السائحين الذين يقضون عطلاتهم على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية بمغادرة المنطقة قبل مطلع الأسبوع المقبل حيث يتوقع أن يتسبب الطقس السيء في تأجيج حرائق الغابات في الولاية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولي خدمة الإطفاء الريفية في أقصى جنوب شرق الولاية القول، في مناشدة غير مسبوقة، إنه يتعين على أي شخص موجود في المنطقة الرحيل خلال اليومين المقبلين.

وأتت الحرائق خلال هذا الأسبوع على المنطقة الممتدة لمسافة 230 كيلومترا بين خليج باتيمانز وحتى حدود ولاية فيكتوريا.

وقال شين فيتزسيمونز، مفوض خدمة الإطفاء الريفية لشبكة "سكاي نيوز" يوم الخميس (بالتوقيت المحلي): "لا نستطيع المبالغة في الخطر المحتمل من حدوث مزيد من الضرر والدمار.. يتم بذل الكثير من الجهود اليوم وحتى الغد لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من الساحل الجنوبي".

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات إلى 14 شخصا، حيث عثر رجال الإطفاء، الذين يتقدمون نحو البلدات والطرق، التي دمرتها الحرائق على جثث المزيد من القتلى.

وقالت خدمة الإطفاء الريفية إن الجثث التي تم العثور عليها اليوم الأربعاء، رفعت حصيلة القتلى بسبب الحرائق التي اندلعت في كانون أول/ديسمبر الماضي في نيو ساوث ويلز وحدها إلى سبعة، لكن من المتوقع أن ترتفع.

كما تعرض 176 منزلا على الأقل للتدمير بسبب الحرائق أمس الثلاثاء وسط طقس حار وعاصف.

وتقول خدمة الطوارئ في ولاية فيكتوريا إن أربعة أشخاص فُقدوا في منطقة الحرائق خلال الأيام الثلاثة الماضية وتجري الشرطة تحقيقا الآن.