 الاستخبارات العراقية: اعتقال أحد إرهابيي داعش في الأنبار - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية: اعتقال أحد إرهابيي داعش في الأنبار

أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 4:41 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 4:41 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال مجهز الدعم اللوجستي لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأوضحت المديرية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - "أنه وفقًا لعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 32 من القبض على أحد الإرهابيين المجهزين لأوكار (داعش) بالدعم اللوجستي من الوقود والغذاء والمستلزمات الحياتية الأخرى في الصحراء".

وأشارت إلى أن المعتقل لديه اتصالات مع عدد من الإرهابيين الخطرين والمطلوبين للأجهزة الأمنية، ويعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

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