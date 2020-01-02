(د ب أ)

تراجعت قيمة أصول صناديق الاستثمار التي تديرها شركة "جرينلايت كابيتال" الأمريكية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.3% ليتقلص العائد على استثمارات الشركة التي يديرها ديفيد إينرون إلى 13.8% خلال العام الماضي.

وقد «جرينلايت» التي تعتمد استراتيجيتها الاستثمارية على اتجاهات قيمة الشركات التي ستستثمر فيها، نتائجها لعملائها في بيان اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وأشارت «بلومبرج» إلى أنه رغم تراجع أداء جرينلايت خلال الشهر الأخير من العام الماضي، فإن نتائجها خلال العام ككل جاءت أفضل من نتائجها خلال 2018 الذي كان أسوأ أعوامها على الإطلاق، حيث تراجعت قيمة صندوق استثمارها الرئيسي بنسبة 34%وفي أوائل 2019 تعهد إينرون بإعادة تشكيل محفظة استثماراته من خلال تقليص عدد الاستثمارات وزيادة تركيزها.

وقد استفادت شركة جرينلايت من استثمارها في شركة تشييد المساكن "جرين بريك بارتنرز" التي ارتفع سعر سهمها خلال العام الماضي بنحو 60%، في حين ساهمت استثماراتها قصيرة المدى في بعض الشركات مثل تيسلا للسيارات الكهربائية ونتفلكيس لبث الأفلام عبر الإنترنت، والتي حققت زيادة في أسعار أسهمها خلال العام الماضي.