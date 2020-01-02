جامعة رائدة في إيرلندا الشمالية تعين هيلاري كلينتون رئيسة لها

قامت جامعة رائدة في إيرلندا الشمالية اليوم الخميس، بتعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، رئيسة جديدة لها، وأشادت بها بوصفها "زعيمة معترف بها دوليا ونموذجا ملهما".

وقالت جامعة "كوينز يونيفرستي بلفاست" (جامعة الملكة في بلفاست)، إن كلينتون، التي حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة في عام 2018، ستصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الجامعة.

وقالت ستيفن برينتر رئيس مجلس الشيوخ بالجامعة في بيان لها بشأن تعيين كلينتون لمدة خمسة أعوام: "لقد قدمت الوزيرة كلينتون إسهاما كبيرا لإيرلندا الشمالية، وإنها بصفتها زعيمة معترف بها دوليا، ستكون مدافعة رائعة عن الجامعة، ونموذجا ملهما لمجتمعها".

وأوضحت الجامعة أن كلينتون "لديها منذ فترة طويلة التزام بالسلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي" في إيرلندا الشمالية.

وقالت إن كلينتون "ركزت كوزيرة للخارجية، على التنمية الاقتصادية لدعم ظهور إيرلندا الشمالية بصورة قوية وتنافسية، وخلال الفترة التي كانت فيها سيدة أولى (للولايات المتحدة)، قدمت إسهاما كبيرا في عملية السلام بإيرلندا الشمالية".

يذكر أن كلينتون البالغة من العمر 72 عاما، هي زوجة الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون، وكانت المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2016، والتي خسرت فيها أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



