أسهم أوروبا تبتهج للتيسير النقدي في الصين وتقدم التجارة

بدأت الأسهم الأوروبية العقد الجديد بداية قوية، اليوم الخميس، مع تيسير الصين سياستها النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد ومع مؤشرات ملموسة على أن إبرام اتفاق تجارة بين بكين وواشنطن بات وشيكا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش بعد أن شهد انخفاضا لجلستين متتاليتين بسبب بيع لجني الأرباح في نهاية العام عقب ارتفاعات للأسهم خلال ديسمبر.

وساد الحذر في الأسواق قرب نهاية 2019 بشأن مدى صمود الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحذر إلى تفاؤل يوم الثلاثاء عندما قال إن المرحلة الأولى من اتفاق البلدين ستوقع في 15 يناير بالبيت الأبيض.

وقال البنك المركزي الصيني، أمس الأربعاء، إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وذلك للمرة الثامنة منذ 2018، وهو ما يتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (115 مليار دولار).

وتتحول الأنظار الآن صوب مؤشر مديري المشتريات وبيانات المصانع في ألمانيا ومنطقة اليورو والمقرر صدورها يوم الخميس.

وارتفع سهم إيرباص 2.3% بعدما قالت رويترز إن الشركة أصبحت أكبر مصنع للطائرات في العالم للمرة الأولى منذ 2011 بعد أن تمكنت من تسليم 863 طائرة في 2019 بما يفوق التوقعات.