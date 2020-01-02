 رئيسا وزراء اليونان وإسرائيل يبحثان تعزيز التعاون العسكري والإقتصادي - بوابة الشروق
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رئيسا وزراء اليونان وإسرائيل يبحثان تعزيز التعاون العسكري والإقتصادي

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 8:50 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 8:50 م


ناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، تعميق التعاون في مجالات الدفاع والاستثمار والسياحة.
وبحسب موقع صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية الألكتروني ، من المقرر أن يوقع قادة اليونان وإسرائيل وقبرص في وقت لاحق من اليوم، على اتفاقية لمد خط أنابيب لنقل الغاز من جنوب شرق البحر المتوسط ​​إلى قارة أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، وصل في وقت سابق من اليوم إلى العاصمة اليونانية، أثينا، لعقد قمة ثلاثية تجمعه والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتوقيع اتفاق مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى القارة الأوروبية.


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