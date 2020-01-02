عمدة لندن يتعهد بمنح الانتقالات المجانية لمرافقي ذوي الاحتياجات في المدينة

تعهد عمدة لندن صادق خان اليوم الخميس، بمنح أي شخص يرافق الأشخاص ذوي الإعاقة السفر المجاني على وسائل النقل في المدينة؛ وذلك مع قرب تطلعه لولاية ثانية.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن التعهدات جاءت في اليوم نفسه الذي تأثر ركاب السكك الحديدية على المستوى الوطني بزيادة أجرة النقل السنوية بنسبة بلغت 2.7%.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أنه يبدو أكثر شعبية من أقرب منافسيه مرشح حزب المحافظين شون بيلي، فقد تعرض خان لانتقادات على مدى الأشهر الـ 12 الماضية بسبب ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة.

ورشح حزب المحافظين في لندن شون بيلي، مستشار رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، عمدةً جديدًا في انتخابات عام 2020، في مواجهة صادق خان المتهم بالفشل في الحد من معدل الجريمة في العاصمة البريطانية.

واقترح بيلي استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار مدينة نيويورك لمكافحة الجريمة، متعهدًا بتقليص الجهاز الإداري البيروقراطي في بلدية العاصمة لتحرير المزيد من الموارد المالية وإنفاقها على الأمن كما من المقرر أن تكون قضية السكن في العاصمة البريطانية من القضايا المهمة في الحملة الانتخابية لعمدة لندن المقبل، وكذلك توفير مزيد من الأراضي لبناء المساكن.

وأضافت الصحفية البريطانية أنه بحسب استطلاع رأي بريطاني أجرى من جانب كلية الملكة ماري في لندن في الخريف الماضي حصل خان على تأييد بنسبة 45% فيما حصل بيلي على 23%.