علقت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في عددها الصادر اليوم الخميس، على موقف البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عندما فقد صبره مع سيدة وضربها ضربة خفيفة على يدها بعدما قبضت السيدة على يده وجذبته نحوها على نحو مفاجئ.

وكتبت الصحيفة: "إذا كان صحيحا أن البابا هو (خادم عباد الله)، فإنه صحيح أيضا أن اللانهائية في شخصه الروحي متضمنة في محدودية شخصه البشري. في الواقع فإن البابا (فرنسيس) مثل كل بابا يمتلك جسمين: الروحي والبشري، واحد للكنيسة وآخر لشخصه، إنسان لفرنسيس وآخر لخورخي ماريو بيرجوليو (الاسم الذي ولد به)".

وأضافت الصحيفة الإيطالية: "إذا طُلب من الأب المقدس ممارسة الصبر بصفته فضيلة مسيحية، فإن الإنسان الذي يجسده أيضا لديه كل الحق في فقد ذلك".