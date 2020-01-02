برلماني إيطالي يدعو الإتحاد الأوروبي لتسريع مبادرته بشأن ليبيا

أكد بييرو فاسينو، النائب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، أن تصويت البرلمان التركي الذي يأذن لأنقرة بالتدخل حتى عسكريًا في الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يثير القلق.

وقال فاسينو، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في بيان، اليوم الخميس: "إنه قرار يعيد التركيز على دوامة الحرب التي أبتليت بها ليبيا"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف فاسينو: "من الضروري أن يسرع الاتحاد الأوروبي على الفور بمبادراته الرامية إلى وقف أعمال القتال وفتح مفاوضات حقيقية للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي".

وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة أن تعطي مهمة وزراء الخارجية الأوروبيين، التي اقترحتها الحكومة الإيطالية، إشارة واضحة للتصميم الأوروبي على تعزيز ومتابعة حل سياسي مشترك من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.