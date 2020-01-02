 برلماني إيطالي يدعو الإتحاد الأوروبي لتسريع مبادرته بشأن ليبيا - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2020 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

برلماني إيطالي يدعو الإتحاد الأوروبي لتسريع مبادرته بشأن ليبيا

بييرو فاسينو
بييرو فاسينو
 مروة محمد:
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 7:37 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 7:37 م

أكد بييرو فاسينو، النائب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، أن تصويت البرلمان التركي الذي يأذن لأنقرة بالتدخل حتى عسكريًا في الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يثير القلق.

وقال فاسينو، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في بيان، اليوم الخميس: "إنه قرار يعيد التركيز على دوامة الحرب التي أبتليت بها ليبيا"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف فاسينو: "من الضروري أن يسرع الاتحاد الأوروبي على الفور بمبادراته الرامية إلى وقف أعمال القتال وفتح مفاوضات حقيقية للتوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي".

وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة أن تعطي مهمة وزراء الخارجية الأوروبيين، التي اقترحتها الحكومة الإيطالية، إشارة واضحة للتصميم الأوروبي على تعزيز ومتابعة حل سياسي مشترك من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك