مقتل 16 شخصا جراء فيضانات في إندونيسيا

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(د ب أ)

ذكرت هيئة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الخميس أن فيضانات عارمة اجتاحت العاصمة جاكرتا والمناطق المجاورة مع بداية العام الجديد مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة أمس الأربعاء بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث: "تشير بياناتنا إلى أن 16 شخصا لقوا حتفهم نتيجة للفيضانات".

وأشار إلى إن بعض الوفيات نتجت عن الصعق بالكهرباء.

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تعد شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار.