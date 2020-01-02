 متظاهرون ينددون بالهجوم الدموي في العاصمة الصومالية - بوابة الشروق
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متظاهرون ينددون بالهجوم الدموي في العاصمة الصومالية

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 9:44 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 9:44 م

تظاهر المئات من سكان العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، أمام مدرسة الجنرال كاهيه للشرطة للتعبير عن تنديدهم بالهجوم الدموي الذي نفذته حركة الشباب في مقديشو يوم السبت الماضي.

وأعرب المشاركون في التظاهرة التي نظمتها إدارة إقليم بنادر عن استيائهم وحزنهم على الاشخاص الذين قتلوا نتيجة ذلك الهجوم.

وردد المتظاهرون هتافات ضد حركة الشباب التي أعلنت عن مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وأشار عمر محمود محمد “فنش” محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين إلى أنهم سيحاربون حركة الشباب التي دأبت على ارتكاب المجازر بحق الشعب الصومالي.

وقال فنش إن على التجار أن يعلموا أن الحركة تستخدم الإتاوات التي يدفعونها إليها في قتل أبنائهم وحث الأساتذة على تعليم الطلاب أعدائهم.

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