 «الدوما الروسي» يحذر من تداعيات إرسال قوات تركية إلى ليبيا - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2020 11:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

«الدوما الروسي» يحذر من تداعيات إرسال قوات تركية إلى ليبيا

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 10:53 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 10:53 م

 

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا، سيزيد الوضع سوءا، وسينعكس سلبا على الشعب الليبي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن نوفيكوف قوله إنه سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل.

ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك