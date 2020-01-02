رئيس الوزراء اليمني: استكمال استعادة الدولة من أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الخميس، أن استكمال استعادة الدولة، وهزيمة ميليشيا الانقلاب، وخدمة المواطن، من أولويات الحكومة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والحزبية والشعبية لإنجاز هذه المهام، وتحسين مستوى الحياة والمعيشة اليومية للمواطن في جميع الجوانب.

وتعهد عبد الملك - في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - بمواصلة محاربة جميع أنواع الفساد المالي والإداري، مؤكدًا أن الحكومة ستكون حاسمة في هذا الأمر وبكل تجرد وبما يراعي المصلحة الوطنية وبعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

كما شدد على أن هموم ومعاناة أبطال الجيش اليمني، بما في ذلك انتظام صرف المرتبات، والوفاء لأسر الشهداء ورعاية الجرحى، هي محل اهتمام الحكومة التي لن تتوانى عن إيجاد الحلول المستدامة لها.