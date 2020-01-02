وزير العدل اللبناني: سوف نحقق في الاتهامات ضد غصن إذا طلبت اليابان إعادته

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن بلاده سوف تنظر في التهم الموجهة ضد كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، إذا طلبت اليابان إعادته إليها. وهو ما يثير احتمال إجراء محاكمة في بيروت.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوزير ألبرت سرحان صرح عبر الهاتف بأنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف ترفض ذلك وتحيل الاتهامات إلى القضاء.

يُذكر أن لبنان واليابان غير مرتبطتين باتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة.

وقال سرحان إنه "في المعتاد، فإن القرار الذي يتم اتخاذه ردا على طلب تسليم: أولا نرفض الطلب ثم نحيل الأمر إلى الادعاء العام أو الجهة القضائية المعنية من أجل المحاكمة أو اتخاذ الإجراء اللازم ... نحن نحقق في الاتهامات احتراما للدول الأخرى".

ومن ناحية أخرى، نقل موقع "لبنان 24" الإلكتروني الإخباري عن سرحان القول اليوم الخميس إن النيابة العامة في لبنان تلقت إشعارا باللون الأحمر من الشرطة الدولية (إنتربول) بشأن قضية غصن.

وتشير تقارير إلى أن غصن تمكن من الفرار من اليابان، حيث كانت تجري محاكمته بتهم فساد، إلى اسطنبول ومنها إلى العاصمة اللبنانية، دون أن تتضح بعد ملابسات رحلة الهروب.