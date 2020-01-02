شرويدة عن هدفه الملغي أمام بيراميدز: الأخطاء واردة في كرة القدم

أعرب أحمد شرويدة، مهاجم حرس الحدود، عن رضاه، بعدما قاد فريقه للفوز اليوم، الخميس، على فريق بيراميدز، في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب المكس.

وقال شرويدة في تصريحات إذاعية، عقب انتهاء اللقاء: "حققنا فوزًا مهمًا، على فريق كبير ينافس على الدوري، وسيكون خطوة فارقة في مشوارنا بالدوري".

وتطرق شرويدة للحديث عن الهدف الذي سجله، وألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل، حيث قال: "لست متأكدًا من صحة الهدف، ولكنهم أخبروني بين شوطي المباراة أن الهدف صحيح، الأخطاء واردة في كرة القدم، ولا أعتقد أنها متعمدة".

وأضاف: "لم نحقق أي فوز على ملعبنا بالدوري، وهذا خلق بداخلنا دوافع قوية لتحقيق المكسب اليوم، وكنا متحمسين للغاية، ونجحنا فيما خططنا له من البداية".

وأتم: "لدي الكثير من الطموح مع الفريق الفترة القادمة، وأتمنى أن أتشرف بالانضمام لمنتخب مصر، لأنه حلم أي لاعب".

بهذا الفوز رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 14 ويحتل المركز الـ9، في حين تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 في المركز الخامس.