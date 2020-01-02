كشف سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن الصفقات التي يسعى الفريق للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «السنة الحالية هي الأكثر استقرارا، لا يوجد في أي ناد بمصر، لا يتبقى للاعب أو مدرب مستحقات لدينا».

وأضاف رئيس المصري: «نسعى للتعاقد مع لاعبين في مركز قلب الدفاع «مساكين» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وصانع ألعاب».

وتابع: «لا يوجد اختلاف نفس المدرب والفريق والأجواء والظروف ونفس النتائج مثل بداية الموسم الماضي، ولن نبتعد عما حققناه في آخر 4 مواسم».

وعن إمكانية رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، قال حلبية: «لماذا يرحل؟ يحقق النتائج والأداء، لا نتعاقد مع أي مدير فني إلا بعد دراسة ولن نستغني عن المدير الفني لمجرد عدم التوفيق في مباراتين أو ثلاثة».

وأتم: «كل المباريات التي خسرها المصري هذا الموسم بسبب التحكيم، ماذا نفعل؟، لولا التحكيم لتواجد المصري في المركز الثاني أو الثالث».