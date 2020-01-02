الصومال: تظاهرات في شوارع مقديشيو للتنديد بالتفجير الإرهابي الأخير

خرج المئات في شوارع العاصمة الصومالية (مقديشيو) اليوم الخميس؛ للاحتجاج على التفجير الدامي الذي وقع يوم السبت الماضي وأدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين.



وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن المسيرات الاحتجاجية جاءت استجابة للدعوة التي وجهها عمدة (مقديشيو) من أجل الصلاة للقتلى والمصابين في التفجير الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة.



وكانت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم، حيث قالت إن التفجير كان يستهدف قافلة تركية يصطحبها جنود صوماليين.



يذكر أن عدد من رؤساء وقادة العالم أدانوا الحادث الإرهابي الذي حصد أرواح العشرات من المدنيين.