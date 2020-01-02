إياد علاوي يستنكر أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية أو العسكرية بالعراق

استنكر زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، اليوم الخميس، أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية أو العسكرية الموجودة بالعراق، مشيرا إلى أن تعاليم الإسلام توجب احترام الضيف.

وذكر المكتب الإعلامي لائتلاف الوطنية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن علاوي يتابع بقلق تطورات الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتداعياته.

وأكد علاوي - وفق البيان - أن التظاهر والاعتصام حق دستوري وفق الطرق والأساليب القانونية، لافتا إلى أن للسفراء والضيوف محل احترام وتقدير منذ صدر الإسلام وما قبله، لذا فالالتزام بهدي الإسلام وأخلاق النبوة يستوجب أن يتأكد بالأفعال لا بالأقوال.. داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس بدلا من اللجوء إلى أساليب تسيئ للعراق وسمعته.