إخلاء مدن في أستراليا وسط مخاوف من تجدد الحرائق

وجهت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، بالإخلاء القسري لبعض السكان فيما فر آلاف السياح من المناطق الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، تحسّبا لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تضرب المنطقة السبت، مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن هذه الحرائق التي لا تزال خارج السيطرة تسبّبت خلال الساعات الـ 48 الفائتة بمقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.



من جهتها، أعلنت رئيسة وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز" جلاديس بيريكليان، حالة الطوارىء لمدة سبعة أيام؛ للسماح بالإجلاء القسري ابتداء من الجمعة.



وأضافت "أننا لا نتخذ هذا النوع من القرارات باستخفاف، لكننا نريد ضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمواجهة ما يمكن أن يحدث في يوم السبت الرهيب".