ناشط حقوقي لقناة الغد: النظام التركي يمارس إبادة جماعية بحق الأكراد

قال الناشط الحقوقي والمدني في أربيل، رستم محمود، إن أحوال اللاجئين السوريين في كردستان العراق ازدادت سوء في فصل الشتاء، متابعا أنه بفعل العدوان التركي على الشمال السوري اضطر قرابة 50 ألف لاجئ سوري بقطع الحدود نظراً لتهديد تركيا بحرب شاملة، فارين إلى إقليم كردستان العراق الذي لم يكن جاهزاً لتلك الموجة من اللاجئين، خاصة أن نصف سكان الإقليم تقريباً هم من اللاجئين، سواء العراقيين أو السوريين المقدر أعدادهم بقرابة النصف مليون.

وأضاف محمود خلال لقاء له في قناة الغد أن إقليم كردستان العراق يعاني من أثار أزمة اقتصادية جراء قطع الموارد من قبل الحكومة المركزية العراقية ولا يستطيع التعامل مع قرابة 2 مليون لاجئ، من حيث تأمين السكن والخدمات الصحية وغيرها، متابعاً أن الجانب التركي يعتبر أن الحرب ضد الأكراد هي أحد أشكال الإبادة الجماعية في تلك المنطقة، وأن هذه الممارسات تجري منذ عام 2012 وحتى الآن في مختلف المناطق السورية سواء في عفرين أو جرابلس أو إدلب عبر إدخال الميليشيات والفصائل الإرهابية المرتبطة بها.