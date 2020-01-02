 مادورو: تغلبنا على التضخم المفرط ونتوقع تراجعه بشكل كبير في 2020 - بوابة الشروق
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مادورو: تغلبنا على التضخم المفرط ونتوقع تراجعه بشكل كبير في 2020

د ب أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 9:23 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 9:23 ص

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن حكومة بلاده تغلبت على التضخم المفرط، معربا عن تفاؤله بتراجع التضخم بشكل كبير في 2020.

وأضاف مادورو في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن "دولرة الاقتصاد أمر حقيقي، وهي ليست أمرا سيئا، هذه عملية تنظيم ذاتي للاقتصاد"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "ما تم استيراده في الماضي باستخدام الدولارات البترولية يتم شراؤها الآن بالدولار من القطاع الخاص".

وسياسيا، قال مادورو إنه يتوقع أن تعمل الانتخابات البرلمانية المقررة العام الجاري على "تغيير وجه الجمعية الوطنية بالكامل"، مشيرا إلى أن حزبه وحلفاءه سيستعيدون السلطة مجددا من المعارضة بقيادة خوان جوايدو.

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